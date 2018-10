Falsche Polizei auf drei Rädern

2 Fotos ansehen © Thomas Warnack/dpa

Blaulicht oben und außen blau-weiße Lackierung. Das muss ja wohl ein Polizeiauto sein. Doch irgendwas stimmt hier nicht! Seit wann fahren Polizisten in so kleinen Autos mit nur drei Rädern? Und mit der Rechtschreibung ist auch was nicht in Ordnung: Auf dem Auto steht nicht Polizei, sondern „Bolizei“.

Das lustige Auto gehört einem Schauspieler. Eigentlich hatte er es für ein Theaterstück angemalt. „Ich habe danach so viele Anfragen bekommen, dass ich beschlossen habe, den Wagen so zu lassen“, erzählt er. Sogar zu einem Grillfest von Polizisten wurde er schon eingeladen. Sein „Bolizeiauto“ brachte er dorthin natürlich mit. Bild: dpa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018