Fieser Muskelkater

Hallo, liebe Freunde! Hattet ihr schon einmal so richtig fiesen Muskelkater? Ich bin gestern ein paar Extra-Runden im Wald gelaufen. Heute kann ich mich kaum bewegen, weil alles weh tut. Das Wort Muskelkater hat übrigens überhaupt nichts mit dem Tier zu tun. Das Wort kommt von dem lateinischen „Katarrh“ und mit diesem Begriff ist so etwas wie eine Entzündung gemeint. Bei einem Muskelkater handelt es sich also praktisch um eine Muskelerkältung. Die wird man ganz automatisch wieder los, wenn die Muskeln sich erholt haben. Das ist wie bei einer richtigen Erkältung: Man braucht vor allem Geduld. Eis essen hilft aber auch!

