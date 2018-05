Flitterwochen müssen warten

Anzeige

Prinz Harry und seine Frau Meghan haben am Samstag geheiratet, in der Stadt Windsor in England. Dabei waren etwa 600 Gäste. Weil Harry der Enkel der englischen Königin ist, wurde die Hochzeit im Fernsehen übertragen. Die englische Königsfamilie hat viele Fans auf der ganzen Welt. Millionen Menschen konnten deswegen sehen, wie sich das hübsche Paar in der Kirche das Ja-Wort gab. Die Flitterwochen müssen aber noch warten. Heute werden die beiden nämlich an einer Garten-Party im Buckingham-Palast – dem Wohnsitz der Königin – in London teilnehmen. Die Party wird von Harrys Vater Prinz Charles veranstaltet. Eingeladen sind vor allem Menschen, die für wohltätige Organisationen arbeiten. Bald danach dürfte es dann aber auf Hochzeitsreise gehen. Wohin, ist noch geheim.