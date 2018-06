Anzeige

In diesem Lernbuch lädt der blauhaarige Schlaukopf Benny Blu Leser ab fünf Jahren zum Mitmachen ein:

Experimente – Wissen erleben: In einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen stellt Benny Blu seine Lieblingsexperimente vor, die kleine Forscher kinderleicht zu Hause nachmachen können. Er beschreibt genau, was bei den einzelnen Versuchen passiert, und erklärt, was dahinter steckt. Die Leser dürfen Eier in Wasser schwimmen lassen, Blüten blau färben, selbst einen Regenbogen machen und vieles mehr.