FN verlosen zwei Exemplare

Zum Filmstart von „Prinzessin Emmy“ hat Egmont Schneiderbuch „Prinzessin Emmy – Das Erstlese-Buch zum Film“ herausgebracht. In diesem Buch für die allerjüngsten Leser wird die Geschichte des Prinzessin Emmy Films mit vielen bunten Bildern erzählt. Emmy von Kandis ist acht Jahre alt und hat ein großes Geheimnis: Sie kann mit Pferden sprechen! Am liebsten verbringt sie ihre Freizeit deswegen auch mit ihren besten Freunden – und das sind eben keine Menschen, sondern ihre 26 Pferde. Um am bevorstehenden Prinzessinnen-Tag endlich in die königliche Gesellschaft eingeführt und schließlich als vollwertiges Mitglied akzeptiert zu werden, muss sie gemeinsam mit ihrer Cousine Gizana aber noch ordentlich Unterricht in royaler Etikette nachholen, denn zum Prinzessinnen-Sein gehört so einiges! Gleichzeitig muss Emmy auch noch eine ganz besondere Prüfung bestehen, um ihre Gabe, mit Pferden sprechen zu können, nicht zu verlieren… Bild: Egmont Schneiderbuch

