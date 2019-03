Früh hell? Oder lieber dunkel?

Ist es schon hell, wenn du morgens aufstehst? Im Winter ist es um diese Zeit sicherlich noch richtig dunkel. Geht es auf das Frühjahr zu, erscheint die Sonne jeden Morgen ein bisschen früher. Und dann: zack, wieder dunkel. Denn die Uhren werden Ende März um eine Stunde vorgestellt. So geht die Sonne wieder später auf.

Diese Zeitumstellung finden viele Leute nervig. Deswegen soll bald Schluss damit sein. Politiker haben daher in der vergangenen Woche vorgeschlagen: in zwei Jahren soll das ganze Jahr lang die gleiche Uhrzeit sein. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern Europas.

Aber soll dann immer die Sommerzeit oder immer die Winterzeit gelten? Die Länder ganz im Osten von Europa fänden immer Winterzeit doof: Dann würde es bei ihnen manchmal schon um 3 Uhr morgens hell. Die Länder im Westen aber fänden die Dauer-Sommerzeit blöd: Dann ginge bei ihnen die Sonne manchmal erst um 10 Uhr auf. Bislang haben sich die Vertreter der Länder noch nicht geeinigt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.03.2019