Frühling in Mexiko

© dpa

Endlich sind die Tage wieder länger als die Nächte. Das heißt: Der Frühling ist da! Dieses Ereignis freut auch die Menschen im Land Mexiko in Nordamerika. Einige von ihnen vollführen deswegen sogar ein besonderes Ritual. Damit wollen sie die Energie der Sonne empfangen. Für das Ritual reisen diese Menschen in die Ruinenstadt Teotihuacan. Sie legen weiße Gewänder an, manche tragen einen Federschmuck auf dem Kopf. Auch entzünden sie besondere Feuer. Dann tanzen sie alle zusammen zu Musik. In dieser Ruinenstadt stehen uralte und zum Teil riesige Pyramiden. Eine davon ist der Sonne gewidmet. Manche Mexikaner glauben, dass ihnen die Sonne genau bei diesen Pyramiden am Tag des Frühlingsbeginns eine besondere Energie schenkt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019