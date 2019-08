Gefährliche Langeweile

Wer einen Lastwagen steuert, sitzt dabei hoch oben. Höher als die Leute in ihren Autos. Lasterfahrer könnten also eigentlich weit gucken.

Doch in Wirklichkeit sieht es laut einem Fachmann eher so aus: „Lkw-Fahrer müssen oft über viele Stunden geradeaus fahren, und oft hinter einer ,weißen Schrankwand’, also dem vorausfahrenden Lkw, und so sieht man auch von der Landschaft eigentlich wenig.“ Das kann echt langweilig werden!

Manche Fahrer greifen dann zum Handy, um sich ein wenig abzulenken. Das hat die Polizei im Bundesland Niedersachsen bei Kontrollen bemerkt.

Dazu hatte sie eine kleine Kamera auf dem Dach eines Transporters befestigt. So war die Kamera gleich hoch wie die Fenster der Lastwagen. Auf diese Weise filmten die Polizisten, wie einige Fahrer auf ihr Handy schauten, statt immer auf die Straße.

Das ist verboten, denn diese Ablenkung kann gefährlich werden und zu Unfällen führen. Ein Fahrer sagte, nachdem er gefilmt worden war: „Rausreden nützt ja nu nix“. Er bekam eine Strafe, genau wie die anderen erwischten Fahrer.

