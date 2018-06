Genialer Finanz-Schachzug?

Anzeige

Das Land Niedersachsen ist der Hauptaktionär des VW Konzerns mit einer Beteiligung von mehr 20 Prozent. Damit bleibt dieser Betrag von einer Milliarde Euro in der „VW-Familie“, und die übrigen Aktionäre gehen in diesem Fall weiterhin leer aus. Warum geht dieser Betrag nicht zweckgebunden in die betroffenen Regionen Deutschlands zur Bekämpfung der Ursachen beziehungsweise endgültigen Beseitigung der Luftverschmutzung?

Nach einer Investition in Höhe von einer Milliarde Euro in die Umwelt dürfte es das Wort „Dieselfahrverbot“ bald nicht mehr geben.

Leider konnte ich für mich noch nicht endgültig klären, ob es sich in diesem Fall wirklich um eine Strafe handelt oder um einen genialen finanztechnischen Schachzug von VW, der ihn gleichzeitig als reuigen Sünder darstellen lässt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.06.2018