Geruchssinn trainieren

Schneller laufen, weiter werfen – mit Training können sich die meisten Leute zum Beispiel im Sport verbessern. Aber mehr riechen? Das geht auch!

Für so ein Geruchstraining reichen fünf Minuten am Tag völlig aus. Nimm dir zum Beispiel fünf verschiedene Früchte aus der Obstschale. Leg sie vor dich hin, schließe die Augen. Jetzt versuche, eine Frucht am Geruch zu erkennen. Solche Übungen funktionieren auch mit verschiedenen Blumen, Kräutern oder Produkten aus dem Badezimmer.

Nimm bewusst wahr, was du riechst. So wirst du immer besser und kannst bald etwa zwischen den Gerüchen einer Rose, einer Nelke und einem Veilchen unterscheiden. Mit mehr Training kann man sogar verschiedene Rosensorten an ihrem Geruch unterscheiden. Schließlich können wir Menschen bis zu 10 000 Düfte erkennen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018