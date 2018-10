Groß, größer

2 Fotos ansehen © Emrah Gurel/AP/dpa

An einem Flughafen ist meistens viel los: Denn Tausende Menschen reisen jeden Tag mit Flugzeuge um die Welt. Die Flieger starten und landen deshalb oft schnell hintereinander.

Manche Flughäfen sind deshalb ziemlich groß. So ein riesiger Flughafen wird gerade auch in der Stadt Istanbul im Land Türkei gebaut. Wenn er fertig ist, soll er der größte Flughafen der Welt sein. Am Montag sollte schon ein kleiner Teil eröffnet werden, damit dort erste Flugzeuge landen und starten können. Nebenbei wird weitergebaut.

Doch es gibt Menschen, die das riesengroße Bauprojekt nicht gut finden. Umweltschützer machen sich Sorgen um die Natur. Auch viele Arbeiter auf der Baustelle sind unzufrieden. Die Baustelle sei nicht sicher, die Unterkünfte schlecht, und alles müsse sehr schnell gehen.

Der türkische Präsident ist dagegen mächtig stolz auf das große Projekt. „Ein Flughafen, wie ihn Istanbul verdient“, sagte er.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018