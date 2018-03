Hefte können viel Geld kosten

Anzeige

Wenn man sich ein normales Comic-Buch kaufen möchte, reicht dafür meist das Taschengeld aus. Manche Comics kosten aber richtig viel Geld! Meist sind es seltene Sammlerstücke, von denen es nur noch sehr wenige gibt. Etwa besonders alte Exemplare. Oder Hefte, in denen berühmte Comicfiguren ihren ersten Auftritt hatten. Vor etwa vier Jahren wurde das bislang teuerste Comic-Buch der Welt verkauft. Dabei handelte es sich um die Erstausgabe des „Action Comics No. 1“. Darin tritt zum ersten Mal der Held Superman in Erscheinung. Jemand bezahlte für diesen seltenen Comic über zwei Millionen Euro. Das Heft stammt aus dem Jahr 1938 – und kostete damals gerade mal zehn Cent! Das hat sich also richtig gelohnt!