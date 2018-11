© dpa

Wie die Kinder des Kindergartens St. Rochus in Buchen habe auch ich an St. Martin gedacht – und fleißig das „St. Martin“-Lied gesungen, als ich mit meinen Freunden am Laternenumzug teilgenommen habe – genau wie zahlreichen Kinder in den Städten und Gemeinden unserer Region. Eine tolle Sache!

