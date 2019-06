2 Fotos ansehen © Wolfgang Kumm/dpa

Heute beginnt der Sommer? Wer erzählt denn so einen Quatsch, denkst du jetzt vielleicht. Es ist doch schon längst Sommer. Schließlich war es doch an manchen Tagen schon sehr heiß. Außerdem hatten wir doch schon einen Sommeranfang vor drei Wochen!

Das stimmt auch. Für Wetter-Experten fing die warme Jahreszeit tatsächlich schon am 1. Juni an. Das nennt man dann den meteorologischen Sommer. Denn die Wissenschaftler teilen das Jahr für ihre Messungen in vier gleich lange Jahreszeiten auf.

Wenn man aber mit der Bewegung der Erde um die Sonne rechnet, dann beginnt der Sommer erst um den 21. Juni: zur Sommersonnenwende. Das ist der längste Tag des Jahres und die kürzeste Nacht. Der Grund dafür ist: Die Sonne steht dann an ihrem höchsten Punkt über der Nordhalbkugel der Erde.

