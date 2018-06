Hirschkäfer zu Besuch

Anzeige

Dieser Hirschkäfer, ein Tier von stattlicher Größe, hat sich in die Küche der Nachbarn von Ina Rüttling in Grünsfeld-Paimar verlaufen. „Da sie wissen, dass sich unser Sohn für solche Tiere interessiert, haben sie ihn zu uns rüber gebracht“, so Rüttling, die erklärt: „Ich selbst habe bisher noch keinen lebendigen Hirschkäfer gesehen und war auch beeindruckt von diesem Tier, das inklusive ’Geweih’ acht Zentimeter lang war. Dem Käfer hat es in meiner Auflaufform nicht sonderlich gefallen. Er war die ganze Zeit in einer Art Angriffstellung, zumindest sah das so aus. Wir haben ihn nach kurzer Zeit in einem nahen Wald ausgesetzt und hoffen, dass er sich gut erholt von dem Schock.“ Bild: Ina Rüttling