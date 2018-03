Ins Bild gehoppelt

Anzeige

Eigentlich wollten die Fachleute seltene Vögel beobachten. Doch dann hüpfte ihnen ein anderes Tier vor die Kamera: ein Borstenkaninchen. Das klingt erst mal nicht so spektakulär. Doch die Experten in dem Land Nepal in Asien waren total begeistert.

Das liegt daran, dass das Borstenkaninchen zu den seltensten Säugetieren der Welt gehört. Die borstigen Tiere leben am Rande des Himalaya-Gebirges. In dem Park hatte sich so ein Kaninchen zuletzt vor mehr als 30 Jahren blicken lassen.

Nun hoppelte das Jungtier in die Foto-Falle. Naturschützer gehen davon aus, dass es auf der Welt nur wenige Hundert Borstenkaninchen gibt. Um solch ein Tier vor die Kamera zu bekommen, braucht man also jede Menge Glück.