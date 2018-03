Job verloren, Preis gewonnen

Anzeige

Bei seinem letzten Verein klappte es am Ende überhaupt nicht mehr. Der Fußball-Trainer Hannes Wolf verlor mit dem VfB Stuttgart ein Spiel nach dem anderen. Ende Januar trennte sich der Verein deshalb von ihm.

Experten finden, dass Hannes Wolf trotzdem ein Super-Trainer ist. Am Montagabend wurde er sogar als „Trainer des Jahres 2017“ ausgezeichnet. „Ich bin fest davon überzeugt, dass Hannes Wolf am Beginn einer sehr erfolgreichen Trainerkarriere steht“, sagte Reinhard Grindel, der Chef des Deutschen Fußball-Bundes.

Hannes Wolf ist 36 Jahre alt. In der Bundesliga gehörte er damit zu den jüngeren Trainern. Früher trainierte er Jugend-Teams von Borussia Dortmund und hatte viel Erfolg. Dann kam er zum VfB Stuttgart und schaffte mit der Mannschaft den Aufstieg in die Bundesliga. Hannes Wolf sagte zu der Auszeichnung: „Es ist fantastisch. Das ist eine Anerkennung für unsere Arbeit in den vergangenen Jahren.“