Kalt, kälter, am kältesten

Wer in diesen Tagen vor die Tür geht, sollte sich warm anziehen. Es ist richtig kalt in Deutschland. Schon am Wochenende zeigte das Thermometer an vielen Orten in der Nacht um die minus 10 Grad Celsius an.

Mancherorts lagen die Temperaturen sogar noch darunter. Zum Vergleich: In Gefriertruhen liegen die Temperaturen etwa bei minus 15 Grad Celsius. Wetter-Experten sagen: In dieser Woche bleibt es kalt. Deswegen: Handschuhe, Mütze und Schal nicht vergessen!

Übrigens: Es geht auch noch kälter, als es jetzt ist. In Deutschland wurden schon Temperaturen gemessen, die niedriger waren als minus 30 Grad Celsius. Und es geht noch heftiger: In der Antarktis etwa waren die Temperaturen schon mal niedriger als minus 80 Grad Celsius!