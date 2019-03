Kreisel aus Wolken

Der Himmel hängt voller dunkler Wolken. Aus der Mitte ragt eine Art Rüssel heraus. Später könnte daraus ein kräftiger Wirbelsturm werden: ein Tornado. In dem Land USA sind gerade mehrere solche Tornados über Orte hinweggezogen.

Ein Tornado besteht aus Luft, die sich ganz schnell um die eigene Achse dreht. Das sieht aus wie ein Wolken-Kreisel, der von der großen Wolke am Himmel bis auf den Boden reicht. Ein Tornado kann entstehen, wenn über dem Boden kalte Luft auf warme Luft trifft.

Die Luft einiger Tornados in den USA wurde so schnell wie ein Rennwagen! Die Wirbelstürme richteten eine Menge Schäden an.

Wo ein Tornado durchkommt, kann er Bäume entwurzeln und Häuser zerstören. In den USA sind gerade sogar Menschen gestorben.

In Deutschland sind solche Tornados viel seltener. Treten sie doch einmal auf, sind sie meistens nicht so stark wie in den USA. Bei uns sind nämlich die Unterschiede zwischen warmer und kalter Luft oft nicht so groß.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.03.2019