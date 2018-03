Lauter Dackel

Anzeige

Langer Körper, kurze Beine – so sieht der typische Dackel aus. Manche dieser Hunde haben struppiges Fell, andere glattes. Und unterschiedliche Farben gibt es auch noch! Wer noch mehr über Dackel erfahren möchte, kann das demnächst in der Stadt Passau im Süden Deutschlands. Dort eröffnet im April ein Dackel-Museum.

Die beiden Gründer des Museums sind große Dackel-Fans. „Dackel sind schlitzohrig, gemütlich, gesellig, schnell, intelligent, ausdauernd, anhänglich, treu, liebevoll und ergeben“, sagt einer der beiden.

Auch wenn manche Leute in Passau das Museum albern finden. Es gibt auch viele, die sich darauf freuen. In der Stadt kann man schon jetzt Pralinen und Brezeln in Dackelform kaufen. Eine Pizzeria bietet eine Pizza mit Würsten darauf an. Die werden schließlich nicht nur von Dackeln gerne verzehrt. Auch vielen Menschen schmeckt der Pizza-Belag gut.