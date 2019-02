Liga der besten Pfeilwerfer

Nicht bei jedem Sport gibt es Bälle und Tore: Beim Darts wird mit Pfeilen auf eine Zielscheibe geworfen. Früher war Darts vor allem in Kneipen beliebt oder als Spiel zu Hause. In den letzten Jahren wollen aber auch immer mehr Fans den Sport im Fernsehen sehen.

Und das geht: Im Fernsehen sind nur die größten Darts-Wettkämpfe zu sehen. Dazu gehören die Wettkämpfe der Premier League (ausgesprochen: primjär liig) Darts. Übersetzt heißt das: Erste Darts-Liga. Sie startete am Donnerstag in der Stadt Newcastle in England. Zehn Spieler aus verschiedenen Ländern spielen bei dem Turnier mit. Es besteht aus 16 Spieltagen und einem Finale.

Jeder Spieltag wird in einer anderen Stadt gespielt, einmal auch in Berlin. Dort wird auch zum ersten Mal ein deutscher Spieler mitspielen. Er heißt Max Hopp und ist 22 Jahre alt. Er spielt so gut, dass er neben Darts keinen anderen Beruf braucht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.02.2019