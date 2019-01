Mit Phantasie ins blaue Land

In seinem ersten Kinderbuch „Der blaue Tiger“ (Sanssouci, 16 Euro, ab fünf Jahre) entführt Bestseller-Autor Nicolas Barreau ins blaue Land: Héloise ist ein sehr phantasievolles kleines Mädchen. Sie ist davon überzeugt, dass Teppiche fliegen können, wenn man das Zauberwort kennt, und dass ihre Stofftiere sich nachts heimlich unterhalten. Als sie an ihrem achten Geburtstag bei einem Klassenausflug in die Jardins des Bagatelles einen blauen Tiger mit silbernen Streifen malt, wird sie von den anderen Kindern ausgelacht. Verlegen behauptet Héloise, dies sei ein Wolkentiger, und vergisst vor lauter Aufregung ihren Zeichenblock.

Sehr kostbar

Als sie am Abend heimlich in den Park zurück schleicht, ist das Bild verschwunden. Doch plötzlich steht bei der Grotte der vier Winde ein blauer Tiger mit Silberstreifen vor ihr, der sich als Wolkentiger vorstellt. Er erzählt ihr von seiner Heimat, dem blauen Land, wo Farbkleckse das Wichtigste im Leben sind und Himmelskiesel etwas Kostbares.

