Mitbestimmen im Kindergarten

Die Reihe „Leon und Jelena. Geschichten vom Mitbestimmen und Mitmachen im Kindergarten“ (Verlag Bertelsmann Stiftung) nimmt Kinderfragen ernst und inspiriert dazu, gemeinsam nach Antworten zu suchen. Nach acht Heften geht die Reihe mit vier weiteren Titeln in die nächste Runde: „Ein Name für den Fisch“ schildert die Mithilfe zweier Kinder aus Syrien, die noch kaum Deutsch sprechen, bei der Namensvergabe des neuen Kindergarten-Fisches. Der Band „Eine Baustelle für die Krippis“ handelt von der Mitbestimmung der Kita, wie das neue Gartenstück im Kindergarten genutzt werden kann. Leon, Jelena und die anderen erfahren von zwei Schulkindern, dass sie in der Schule nicht wie sie mitbestimmen können.

In „Eine Kinderkonferenz für die Schule“ setzen sie sich dafür ein, dass dort ein Klassenrat eingeführt wird. Um die Auswahl einer neuen Erzieherin für die Betreuerin Sonja geht es im Band „Die neue Erzieherin“.

Die Erfahrungen von „Leon und Jelena“ in ihrer Kindergartengruppe zu den Themen Mithandeln, Mitdenken und Mitbestimmen werden lebendig und kindgerecht in der gesamten Reihe dargestellt.

Für die Bertelsmann Stiftung greift die Anregung gesellschaftlichen Engagements bereits bei unseren Kleinsten und knüpft an die Neugierde derer mit der Reihe „Leon und Jelena. Geschichten vom Mitbestimmen und Mitmachen im Kindergarten“ an: Die Autoren und Partizipationsexperten Rüdiger Hansen und Raingard Knauer zeigen eindrücklich, dass sich Kinder schon im Kindergartenalter bewusst für die Gemeinschaft einsetzen und engagieren.

