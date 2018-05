Mobbing tut weh

Anzeige

Es ist nicht in Ordnung und passiert trotzdem ganz häufig: Ein Mensch wird gehänselt oder ausgegrenzt. Dafür gibt es auch einen Begriff: Mobbing. Wichtig ist, dass Menschen, die das mitbekommen, nicht wegschauen.

Mobbing muss aufhören, finden viele bekannte Leute – zum Beispiel die Lochis. Die YouTube-Stars unterstützen ein Programm, das sich dafür einsetzt, Mobbing zu bekämpfen. Es heißt „Du doof?!“ und wurde am Freitag vorgestellt.

Zu dem Programm gehören zum Beispiel Rollenspiele, in denen Kinder so tun, als würden sie jemanden mobben. Dadurch können alle merken, wie weh das tut. Und man lernt, etwas dagegen zu tun. Zum Beispiel indem man sagt: Hör auf, das ist nicht okay!