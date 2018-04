Müll-Rekord aufgestellt

Anzeige

Wusstest du, dass in Deutschland jedes Jahr viele Millionen Tonnen Verpackungsmüll entstehen? Alleine bei den Verpackungen waren das zuletzt für jeden einzelnen Menschen in Deutschland im Jahr etwa 218 Kilogramm. Das ist so viel wie das Gewicht von 1500 Äpfeln oder von drei Erwachsenen. Und das ist leider ein Rekordwert in Europa. Es bedeutet: In Deutschland wird viel mehr Verpackungsmüll erzeugt als zum Beispiel in unserem Nachbarland Österreich mit 150 Kilogramm pro Jahr.

Umweltexperten sagen, der Müll-Berg wird jedes Jahr größer! Ein Grund dafür ist, dass viele Dinge neuerdings in kleineren Größen angeboten werden: wie etwa Kaffeekapseln statt einer Packung Kaffee für ganz viele Portionen. Außerdem werde viel mehr Gemüse und Obst verpackt als früher.