Neue Eltern, neues Zuhause

Diese drei Buchstaben schicken eine wichtige Botschaft: SOS! Das bedeutet, jemand ist in Not. Auf der ganzen Welt verstehen Menschen dieses Signal.

Ursprünglich wurde es vor allem in der Schifffahrt verwendet. Aber die Buchstabenfolge SOS kennt man auch zusammen mit einem anderen Wort: Kinderdorf.

In solchen SOS-Kinderdörfern leben unter anderem Kinder, deren Eltern nicht für sie sorgen können.

Zum Beispiel, weil sie sehr arm sind oder viele Probleme mit sich selbst haben. Anders aber als in einem Heim leben hier mehrere Kinder wie in einer Familie zusammen – mit Geschwistern und einer SOS-Mutter oder SOS-Eltern.

Die Idee hatte dazu vor 70 Jahren ein Mann in unserem Nachbarland Österreich. Der Mann war Hermann Gmeiner. Er gründete am 25. April 1949 den Verein „Societas Socialis“ – abgekürzt: SOS.

Auch in Österreich hatten viele Kinder im Weltkrieg ihre Eltern verloren.

Ihnen wollte Hermann Gmeiner ein neues Zuhause geben und fing an Geld zu sammeln – mit dem Zeichen SOS. So entstand das erste Kinderdorf. Heute sind es etwa 570 Kinderdörfer in der ganzen Welt.

