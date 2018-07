Neuer Bahnhof für Weltraum?

Anzeige

Bahnhöfe gibt es in Deutschland jede Menge, erst recht in Europa. Bei Weltraum-Bahnhöfen sieht das anders aus. Von solchen Orten starten regelmäßig Raketen mit Astronauten und Satelliten ins Weltall.

Bislang heben viele Raketen zum Beispiel von einem großen Bahnhof in Kasachstan ab. Das Land liegt in Asien. Auch Alexander Gerst startete von hier aus seine Reise zur Raumstation ISS. Berühmte Weltraum-Bahnhöfe gibt es außerdem in den USA und China.

Nun kam heraus: In den nächsten Jahren soll in Europa ein neuer Weltraum-Bahnhof entstehen, und zwar in Schottland. Wenn der Bahnhof fertig ist, könnten also auch von Europa aus Raketen ins All starten.