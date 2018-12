Noch schneller mit dem Bob

© dpa

Bald ist wieder Schlittenzeit! Kennst du einen guten Rodelberg? Wichtig ist, dass er steil genug ist, damit man schnell wird. Und, dass er unten einen Auslauf zum Abbremsen hat.

Das gilt auch für die Profi-Bobfahrer. Nur dass sie nicht auf Schnee unterwegs sind, sondern in einer Eisrinne. Darin werden sie wahnsinnig schnell. Deswegen tragen sie natürlich Helme.

Am Wochenende hat der deutsche Bob-Pilot Francesco Friedrich gleich zwei Rennen gewonnen. Er ist dabei im Zweierbob unterwegs. Francesco Friedrich lenkt, während der hinter ihm bremst. Die Rennen in Lettland im Nordosten von Europa waren die ersten in diesem Winter. Francesco Friedrich sagte: „Wenn wir verletzungsfrei bleiben, wird es sicher eine gute Saison.“

Mittwoch, 12.12.2018