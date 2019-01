Pferde bei der Polizei

Lorenz, Max, Hermes und Noris sind jetzt bei der Polizei. Die vier Pferde gehören zur neuen Reiterstaffel der Polizei in Nürnberg im Bundesland Bayern.

Dort soll es in Zukunft mehr Polizeipferde geben. Sie sollen helfen, bei größeren Veranstaltungen und in den Innenstädten für Sicherheit zu sorgen. Zum Beispiel bei Demonstrationen, Fußballspielen oder Straßenumzügen. Denn auf dem Rücken der Pferde haben die Polizisten einen guten Überblick. Die Tiere werden dafür extra ausgebildet. Pferde sind Fluchttiere. Das bedeutet, wenn sie Angst haben, rennen sie davon. Aber auch etwa bei lauten Geräuschen müssen Polizeipferde locker bleiben oder wenn direkt vor ihnen eine Fahne geschwenkt wird. Das und mehr lernen sie in der Ausbildung.

