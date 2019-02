Polizei hilft bei Mathe

© dpa

Wie viel sind 3 mal 4 + 1 mal 4? Das sollte ein Junge aus dem Land USA für seine Mathe-Hausaufgaben ausrechnen. Doch er hatte keine Ahnung! Deshalb rief der Junge bei der Polizei an und fragte nach.

Tatsächlich konnte die Polizistin am Telefon ihm helfen. „Ich war immer gut in Mathe in der weiterführenden Schule“, sagte die Frau später.

Und zum Glück hatte die Polizei an diesem Tag nicht so viel zu tun. Also gab die Polizistin die Antwort: 16.

Die Polizei in dem Ort hat sich gefreut, dem Jungen helfen zu können. Sie sagt aber auch: Eine Hausaufgabenhilfe ist die Polizei nicht.

Denn wenn mal etwas Schlimmes passiert und jemand Hilfe braucht, muss die Polizei gut erreichbar sein.

