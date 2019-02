Polizei holt Bussard ab

Hier sitzt ein Vogel, der in einen Schal eingewickelt ist! So einen Notruf bekommt die Polizei sicherlich nicht alle Tage. Dieser Tage aber wählte eine Frau im Bundesland Nordrhein-Westfalen den Notruf 110 und erzählte genau das. Die Polizisten rückten aus, um den Vogel vom Bahnhof in Pulheim abzuholen. Der Bussard saß dort mit Schal an einem Bahnsteig. Woher aber kam der Schal? „Ob ihn vorher schon jemand gesehen hat und ihm helfen wollte oder ob er sich selbst in den Schal gekuschelt hat, wissen wir nicht“, sagte eine Polizistin. Da der Bussard geschwächt war, brachten die Polizisten ihn zu einer Greifvogelstation. Dort untersuchte man ihn. Er ist wahrscheinlich nicht verletzt. Nun wird er gefüttert, damit er wieder zu Kräften kommt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.02.2019