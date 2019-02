Polizisten auf Skiern

Wenn sie zu einem Einsatz gerufen werden, steigen die Polizisten Bianca Feldheim und Anton Rebholz nicht etwa in ihr Auto. Sie schnallen sich Skier an. Oder sie düsen mit dem Motorschlitten los. Denn das Einsatzgebiet der beiden Polizisten liegt in einem Skigebiet: dem Feldberg im Bundesland Baden-Württemberg. Den ganzen Winter über sind die Polizisten dort. Sie kümmern sich etwa um Unfälle oder wenn jemandem die Skier geklaut wurden. „Wer den Winter nicht mag, ist hier falsch“, sagt Anton Rebholz. Denn auch wenn es im Tal schon warm ist, liegt auf dem Berg noch oft Schnee.

