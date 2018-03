Praktische Technik

Anzeige

Rohrpost klingt irgendwie altmodisch! Aber manchmal ist die Technik heute noch praktisch. Zum Beispiel, wenn ein Verletzter in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert wird. Dann muss manchmal sein Blut im Labor untersucht werden. Das muss schnell gehen. Läuft ein Pfleger los, um das Blut ins Labor zu bringen, ist er ein paar Minuten unterwegs. Deshalb nutzen viele Krankenhäuser ein Rohrpost-System. Der Pfleger packt die Blutprobe in eine Büchse und steckt sie in die Sende-Station. Er drückt auf einen Knopf und in wenigen Sekunden ist sie im Labor. Dort nimmt an der Empfänger-Station ein Mitarbeiter die Büchse aus dem Rohr. Er untersucht das Blut und teilt das Ergebnis der Notaufnahme mit. Die Ärzte wissen Bescheid und können dem Verletzten besser helfen.

Auch in Banken kommt die Rohrpost zum Einsatz. Von den Kassen verlaufen Rohre zum Tresorraum. Zahlt ein Kunde Geld ein, kommt es direkt in eine Büchse. Per Rohrpost wird es an den Tresorraum geschickt. So liegt in den Kassen nicht so viel Geld. Das ist sicherer. Für Bankräuber gibt es nicht viel zu holen!