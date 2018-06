Anzeige

Puh, das ist aber anstrengend! Sogar gut trainierte Läufer kamen hier aus der Puste.

Denn auf dieser Rennstrecke ging es nicht einfach geradeaus, sondern 1202 Treppenstufen nach oben.

In einem Hochhaus der Stadt Frankfurt am Main gab es am gestrigen Sonntag wieder einen Wettlauf durch das Treppenhaus. Normalerweise nimmt man dort den Fahrstuhl, um bis ganz nach oben zu kommen.