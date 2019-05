Regen richtet Schäden an

© dpa

Gewitter, heftige Schauer und Platzregen. In vielen Teilen Deutschlands prasselte am Montag und Dienstag jede Menge Wasser auf die Erde. An manchen Orten war es so viel, dass die Wassermassen Schäden anrichteten. Deswegen hieß es danach: Aufräumen!

Bei einem Krankenhaus in Niedersachsen zum Beispiel stürzte wegen des Unwetters sogar ein Dach ein. Verletzt wurde niemand. Man geht davon aus, dass ein Rohr verstopft war. Deswegen staute sich das Regenwasser auf dem Dach. Das Gewicht war irgendwann so schwer, dass das Dach brach, nimmt man an.

Woanders liefen Keller von Häusern voll mit Wasser. Straßen standen unter Wasser. Auch Züge konnten nicht fahren, weil Gleise unter Wasser standen.

Mit dem heftigen Regen soll es aber erst mal nicht weitergehen. Wetter-Experten sagen, dass es zwar am Mittwoch noch etwas regnen kann. Am Donnerstag sollen sich die Regenwolken dann aber verziehen.

