Roboter auf dem Mars

Auf der Erde leben viele Menschen. Auf dem riesigen roten Planeten Mars dagegen niemand. Doch Forscher wüssten gerne mehr über den Mars. Wie sieht es dort aus? Wie warm ist es zum Beispiel?

Der Weg zum Mars ist aber sehr weit. In eine Rakete einsteigen und auf dem Planeten aussteigen, ist noch nicht möglich. Deshalb sollen Roboter helfen, den Planeten besser kennenzulernen. Sie machen dort zum Beispiel Fotos und senden die zur Erde.

So ein Roboter ist nach mehr als einem halben Jahr Reise am Montagabend auf dem Planeten gelandet. Forscher aus Deutschland hatten ihn entwickelt. Der Roboter soll bis zu fünf Meter tief in den Boden des Mars bohren. Und zum Beispiel die Temperatur dort messen.

Nach der Ankunft des Roboters jubelten Forscher im Land USA. Denn das Gerät musste vor der Landung mit einem Fallschirm abgebremst werden. Das war schwierig, weil der Roboter vorher sehr schnell unterwegs war. Deshalb waren alle froh, dass es geklappt hat. Bild: dpa

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018