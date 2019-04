Ruhe für Riesenechsen

© Made Nagi/EPA/dpa

Mit ihrer Schuppenhaut und ihrem langen Schwanz sehen sie richtig unheimlich aus: Komodowarane. Die Tiere sind die Riesen unter den Echsen. Sie können zwei bis drei Meter lang und rund 80 Kilogramm schwer werden. Komodowarane jagen andere Tiere, fressen aber auch Aas. Wenn sie klein sind, gehören Insekten, Schlangen und Vögel zu ihrer Beute. Große Warane töten auch mal einen Affen, ein Wildschwein oder einen Wasserbüffel. In ihrem Speichel haben sie dafür ein Gift.

Von den Riesenechsen gibt es nur noch ein paar Tausend, sie gelten als gefährdet. Sie leben auf der Insel Komodo und einigen anderen Inseln in der Nähe. Diese gehören zu dem Land Indonesien in Asien. Indonesiens Regierung will nun die Insel Komodo für Touristen sperren. So sollen die Warane besser geschützt werden.

Samstag, 13.04.2019