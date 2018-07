Schlittenrennen im Watt

Anzeige

Was ist feucht, dunkel, klebrig und macht Spaß? Schlamm! Erwachsene haben ihn normalerweise nicht so gerne an den Händen. Aber am Wochenende haben sich einige im Ort Brunsbüttel im Norden von Deutschland so richtig vollgeschmiert.

Sie traten in verschiedenen Wettkämpfen im Schlamm gegeneinander an: zum Beispiel im Fußball, Handball und Schlittenrennen. Das ist natürlich besonders schwierig, wenn man dabei ständig im tiefen Schlamm einsinkt. Und bei jedem Schritt schmatzt der Boden.

Ausgetragen wurden das besondere Turnier im Watt. Das sind bestimmte Flächen am Meer. Bei Flut sind sie mit Wasser bedeckt. Bei Ebbe geht das Wasser zurück, so dass ein matschiger und weicher Boden zurückbleibt. Die Sportler hatten für die Wettkämpfe nur vier Stunden Zeit. Dann kam die Flut zurück.