Schneller schnappt keine

© Adrian Smith/dpa

Kannst du mit den Fingern schnippen? Erst fest aufeinanderpressen und dann schnell den Mittelfinger wegdrücken. Das geht fix. Eine bestimmte Ameisenart, die Dracula-Ameise, macht so eine Bewegung aber irre schnell – und zwar mit dem Kiefer. Sie drückt ihre zangenartigen Mundwerkzeuge erst aneinander und lässt sie dann mit bis zu 90 Metern pro Sekunde aufklappen. Das ist schneller als ein ICE-Zug!

Diese Ameisen haben den schnellsten Schnappkiefer der Welt, fanden Forscher im Land USA jetzt heraus. Noch nie haben Forscher im Tierreich eine schnellere Bewegung gemessen. Für diese Untersuchungen filmten sie die Insekten mit speziellen Kameras.

Ein Forscher erklärte: Die Ameisen nutzen diese Bewegung, um andere Tierchen zu schlagen und sie so vermutlich zu betäuben oder wegzudrücken. Dann schleppe die Ameise ihre Beute ins Nest. Man findet diese Tiere vor allem in den Tropen in Südostasien und Australien.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018