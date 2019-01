Schönheitskur fürs Schloss

In einem Schloss leben wie eine Prinzessin oder ein Prinz – das wäre wahrscheinlich schön. Im Bundesland Bayern steht ein solches Schloss. Ein berühmtes sogar. Denn Schloss Neuschwanstein sieht aus wie aus einem Märchenbuch. Zwar lebt dort keine Königsfamilie. Dafür kommen jeden Tag viele Menschen, um sich dort umzuschauen. Gebaut wurde das Schloss von Ludwig II. (sprich: dem Zweiten), dem König von Bayern, vor mehr als 130 Jahren. Damit ist es schon ein bisschen älter. Deshalb wird es gerade renoviert. Also herausgeputzt, damit es wieder hübsch aussieht und nichts mehr kaputt ist. Denn in den Mauern sind Risse. Und die Farbe an den Wänden ist teilweise verblasst. Außerdem regnet es an manchen Stellen ein wenig durch die Dachfenster. Das alles zu reparieren kostet mehrere Millionen Euro. Manche Besucher stört das, andere finden es eher spannend.

