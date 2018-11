Schokolade oder eine Figur?

2 Fotos ansehen © dpa

Die Tage vor Weihnachten vergehen oft nur im Schneckentempo. Es ist kaum auszuhalten, bis das große Fest endlich da ist. Mit einem Adventskalender kannst du dir die Zeit vertreiben. Manche Adventskalender hängen einfach nur an der Wand. Jeden Tag findest du Schokolade oder eine Spielfigur. Bei manchen Kalendern gibt es aber auch andere Dinge zu entdecken. Manchmal musst du basteln, manchmal einfach nur zuhören. Was für einen Kalender hast Du? Und: Was hat sich hinter dem ersten Türchen versteckt?

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018