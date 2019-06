Schwebender Park

2 Fotos ansehen © Christina Horsten/dpa

Wenn du schon mal in einer großen Stadt warst, hast du dort vielleicht besondere Bahnen gesehen: Hochbahnen.

Diese fahren nicht auf der Straße, sondern über der Straße. Oft werden sie gebaut, um in den vollen Straßen der Städte Platz zu schaffen.

In der amerikanischen Stadt New York wurde vor fast 90 Jahren eine Hochbahn gebaut, damit Güterzüge ihre Ware direkt in die oberen Stockwerke der Fabriken und Lagerhäuser liefern konnten. Diese alten Gleise werden aber schon lange nicht mehr genutzt.

Dafür sind sie heute zu blühenden Parks umgebaut, in denen die Menschen spazieren und sich auf Bänken ausruhen können. Auch verschiedene Kunstwerke wird hier ausgestellt.

Bis vor Kurzem haben unter anderem fleißige Gärtner und Bauarbeiterinnen an dem letzten Stück gearbeitet. Aber jetzt ist auch dieses Stück fertig und für alle geöffnet.

