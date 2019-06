Schwimmen macht Spaß. Aber oft genug passieren Badeunfälle, weil die Sicherheits- und Baderegeln nicht bekannt sind. Veronika Aretz hat dem Thema „Sicherheits- und Baderegeln“ eine ganze Buchreihe und eine Box gewidmet.

„Geschichten bleiben länger im Gedächtnis als stures Auswendiglernen“: Unter diesem Motto schrieb sie 5 Bücher über Jana, die zuerst mit der Angst vor dem Wasser kämpft und schließlich zur Wasserratte wird. Natürlich hat Jana in den weiteren Büchern einiges zu lernen, denn es gibt doch eine Menge Baderegeln …

In dem Buch „Die Höhle am Meer“ (VA Verlag, ab 8 Jahre) verbringen Jana, ihr Bruder Max und ihre Eltern den Urlaub am Meer. Von der Bucht und der angrenzenden Felsenküste sind alle begeistert. Der Einheimische Marco, der ihnen ein Bodyboard verkauft, bringt ihnen auch gleich ein paar Tricks bei. Doch dann wird das Board gestohlen – hat es jemand in einer der Höhlen versteckt? Als Jana und Max nachsehen wollen, ist es bereits Nacht und es stürmt etwas …

Alle Abenteuer von Jana und weitere Goodies finden sich außerdem in der „Schwimmen macht Spaß!“-Box (VA Verlag). Sie enthält 5 Bücher, ein Spiel, ein Baderegel-Malbuch und ein Baderegel-Plakat.

