Selbstständige „Labbies“

Doch das „Life Science Lab“ unterstützt und fördert seine „Lablinge“ oder „Labbies“, wie die Teilnehmer genannt werden, nicht nur mit den Arbeitsgemeinschaften, sondern auch mit weiteren Projekten. Neben öffentlichen „Freitagsvorträgen“, bei denen Professoren und Forscher über verschiedene Themen wie Stammzellen oder Doping referieren, gibt es auch die AG-übergreifenden Projekte, Wochenendseminare, Mentoren und „Alumnis“ und die „Science Academies“, bei denen die „Lablinge“ für meist mehrere Wochen einen selbstorganisierten sprachlich-wissenschaftlichen Forschungsaufenthalt veranstalten.

Unterstützung als „Alumni“

Auch nach der Schule besteht die Möglichkeit, dem „Life Science Lab“ treu zu bleiben. Als „Alumni“, so werden die Ehemaligen des „Labs“ genannt, kann man die Einrichtung unterstützen. Die „Alumni“ sind als eigener Verein ehrenamtlich tätig. So werden viele „Labbbies“ später zu „Alumnis“ und bleiben so dem „LSL“, zum Beispiel als Mentoren, erhalten.

Das „Life Science Lab“ ist nicht nur ein Angebot für Heidelberger: Schüler aus ganz Deutschland sind in den Arbeitsgemeinschaften aktiv. Das Beste ist: Es kostet nichts. Alle Mentoren und Mitarbeiter machen das Lab ehrenamtlich und auch sonst sind weder die Arbeitsgemeinschaft noch die Wochenendseminare kostenpflichtig. Das einmalige „Neulablingeseminar“ ist die einzige Veranstaltung, die einen kleinen Unkostenbeitrag benötigt.

Was das „Life Science Lab“ bringt? Sehr viel. Das wohl Schönste ist aber, viele neue Menschen kennenzulernen. Man trifft Gleichaltrige mit ähnlichen Interessen, man kann sich untereinander austauschen und es entstehen viele Freundschaften. Natürlich steht auch der wissenschaftliche Aspekt im Vordergrund. Durch die Mentoren, AG-Mitglieder und eigene Recherche wird das eigene Wissen deutlich erweitert. Jeder Teilnehmer kann selbst entscheiden, an wie vielen AGs er mitmachen möchte. Eine ganz entscheidende Rolle nimmt auch der Faktor Spaß ein: Man macht nur das, was einen wirklich interessiert.

Dazu kommt noch eine Vielzahl an Kompetenzen, die durch das „Lab“ erworben werden können, wodurch nicht nur die Sprache und Ausdrucksweise verbessert werden, sondern auch Präsentations- und Lerntechniken vermittelt werden. Weitere Fähigkeiten, die durch das Lab erlernt werden, sind Zeit-, Konflikt- und Wissensmanagement. Auch Englisch, vor allem Wissenschaftsenglisch, spielt im „Life Science Lab“ eine wichtige Rolle und wird unterstützt. Die wohl größte Errungenschaft durch das „Life Science Lab“ ist jedoch die Selbstständigkeit. Als „Labbie“ muss man recherchieren und präsentieren können, wobei die Informationen in den meisten Fällen selbst erarbeitet werden. Auch die Organisation, die in erste Linie von den Teilnehmern selbst übernommen wird, ist ein wichtiges Thema. Neben der Selbstständigkeit werden auch Selbstbestimmung und die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, gefördert.

Einmal im Jahr hat man die Möglichkeit, sich über die Website des Heidelberger „Life Science Lab“ im Zeitraum von Januar bis zum 1. April für die Bewerbungsgespräche anzumelden. Bis Juli finden dann in der Geschäftsstelle des „Labs“ Präsentationen statt. Das Thema für die Präsentationen ist frei wählbar, der Vortrag selbst sollte eine Viertelstunde dauern. Anschließend folgt ein 15-minütiges Gespräch mit dem Gremium, bei dem neben Fragen zum Vortrag auch Fragen zur Person, zu Hobbys und Interessen gestellt werden. Im August erhält der Bewerber dann einen Brief, der eine Zusage, eine Absage oder die Bitte auf eine erneute Bewerbung im nächsten Jahr beinhaltet.

Die Zusage enthält ebenfalls eine Einladung zur Eröffnungsveranstaltung, bei der alle Arbeitsgemeinschaften vorgestellt werden. Neue Teilnehmer nehmen auch an einem dreitägigen „Neulabblingeseminar“ teil. Diejenigen, die bereits im „Life Science Lab“ sind, benötigen kein weiteres Aufnahmeverfahren, sondern bleiben bis zum Schulabschluss ein „Labling“. Jedoch muss man sich in jedem Jahr neu für die Arbeitsgemeinschaften eintragen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.06.2018