Sie sind eiskalt, spitz und glitzern in der Sonne: Eiszapfen gehören zu den schönsten Dingen im Winter.

Gerade bei dieser Kälte kann man einige tolle Eiszapfen entdecken: zum Beispiel an Dachrinnen oder Geländern – also gern an Kanten.

Eiszapfen entstehen, wenn die Sonne den Schnee zum Schmelzen bringt. Dann läuft das Wasser zum Beispiel vom Dach nach unten bis zur Kante. Dort gibt es oft Schatten.