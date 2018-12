Spiele fördern die Reaktionsfähigkeit

Mit den beiden neuen Spielen „Burger Party“ und „Señor Pepper“ von Goliath werden triste Tage köstlich bunt. Spielerisch schulen sie Aufmerksamkeit, Reaktionsfähigkeit und Kombinationsvermögen.

„Burger Party“ (für 2-5 Spieler, 18,99 Euro): Zu Beginn des Spiels erhalten Mitspieler ein Burger-Brötchen-Set, in dem sie ihre gewonnenen Zutaten-Karten sammeln. Es gibt 105 Zutaten in den Farben Grün, Rot, Gelb und Braun. Sie werden alle verteilt und jeder legt seinen Stapel verdeckt vor sich ab. Nun müssen die Spieler die ausgeteilten Karten erobern. Dazu befindet sich in der Mitte des Tisches ein Buzzer in Form eines Burgers. Der Buzzer dient gleichzeitig als praktische Aufbewahrungsbox für Unterwegs und ist ein cooler Hingucker im Regal.

Ein Spieler startet und deckt die erste Zutat seines Stapels auf. Nacheinander drehen nun alle ihre oberste Karte um. Sobald zwei Zutaten übereinstimmen, dürfen die flinken Hände nicht zögern und müssen sofort den Buzzer hauen. Der Schnellste gewinnt und darf seinen Burger mit einer der doppelten Karten belegen. Doch Vorsicht ist geboten, denn Spieler dürfen das eigene Brötchen niemals hintereinander mit Zutaten in der gleichen Farbe belegen. Schlägt jemand bei einer unpassenden Karte zu, muss er die zuletzt aufgedeckte Zutat als Strafkarte nehmen. Jede Strafkarte zählt zwei Minuspunkte. Die Aufmerksamkeit aller Spieler ist also ununterbrochen gefragt, denn sie müssen stets ein wachsames Auge auf die Burger ihrer Mitspieler haben... Die Burger Party endet, sobald alle ihre letzte Karte aufgedeckt haben. Dann werden die gesammelten Zutaten und Minuspunkte gezählt.

Señor Pepper (für 2-5 Spieler, 21,99 Euro): Am Anfang ordnen Spieler Peperoni-Figuren in den Farben Rot, Gelb und Grün auf dem Tisch abwechselnd an. Dabei wird von jeder der drei Farben eine Peperoni weniger verwendet, als es Mitstreiter sind. Jeder erhält nun acht Karten, die er verdeckt vor sich legt. Darauf sind verschieden viele Peperoni in den unterschiedlichen Farben abgebildet. Es decken alle Spieler gleichzeitig ihre oberste Karte auf. Nun ist Köpfchen gefragt! Blitzschnell müssen sie zählen, wie viele rote Peperoni, wie viele grüne Peperoni und wie viele gelbe Peperoni auf allen Karten zu sehen sind. Aus den einzelnen Anzahlen ergibt sich, welche Peperoni sie sich aus der Mitte schnappen müssen. Dabei sind vier Situationen möglich: Wenn eine Farbe auf den Karten am meisten vertreten ist, nimmt sich der Spieler eine Peperoni in dieser Farbe. Sind zwei Farben gleich oft abgebildet und es gibt eine dritte Farbe, dann muss er sich die Peperoni in der dritten Farbe schnappen... Wer verschafft sich am schnellsten einen Überblick über die scharfen Schoten? Nach acht Runden endet Señor Pepper und alle zählen ihre Punkte. Bilder: Goliath

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018