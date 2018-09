Spinnweben oder Elfen-Haar

© Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Der Sommer endet allmählich. Aber draußen ist es immer noch warm. Manche nennen besonders milde Herbsttage dann Altweibersommer. Diese Zeit hat ihren merkwürdigen Namen vermutlich wegen der Spinnweben, die man dann gut sehen kann. In Sträuchern und auf Wiesen zum Beispiel.

Die Spinnweben sehen ein bisschen so aus wie lange graue Haare. Manchmal fliegen sie uns auch direkt an den Arm oder ins Gesicht. „Früher dachten die Menschen, dass die Spinnweben, die überall im Wald zu sehen sind, Haare von Elfen und Zwergen seien“, sagt ein Experte. Heute weiß man: Es sind die Flugfäden von winzig kleinen Spinnen. Diese segeln gerade in diesen Tagen in großer Zahl durch die Luft.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018