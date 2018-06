Streit schnell beenden

Anzeige

Manchmal fliegen echt die Fetzen! Selbst unter Geschwistern oder guten Freunden kommt so etwas vor: Ein Streit, bei dem beide Seiten unbedingt recht behalten und sich durchsetzen wollen.

So etwas kann man gerade in der deutschen Regierung beobachten. Sie besteht aus der Kanzlerin Angela Merkel und ihren und Ministern. Die Politiker gehören drei verschiedenen Parteien an: CDU, CSU und SPD. Nach der Bundestagswahl im vergangenen Jahr hatten sie entschieden, dass sie als Team zusammenarbeiten wollen. Gemeinsam beschließen sie zum Beispiel wichtige neue Regeln für Deutschland.

Dabei werden CDU und CSU oft Schwesterparteien genannt. Das hat damit zu tun, dass die CSU nur im Bundesland Bayern gewählt werden kann. Die CDU dagegen in allen anderen Bundesländern. Bei Wahlen in ganz Deutschland verbünden sich die beiden schon seit vielen Jahren.