Tanzen mit Drachen

Mit aufgerissenem Maul fliegen die bunten Drachen durch die Lüfte. Natürlich sind sie nicht echt! Menschen im Land China haben die Drachen gebastelt und tanzen mit ihnen. Das soll Glück bringen für das neue Jahr. In China hat das Jahr nicht wie bei uns am 1. Januar begonnen. Für die Menschen dort startete es erst im Februar. Die Feiern für das neue Jahr dauern dann 15 Tage! Am Dienstag gingen sie mit Drachentänzen und dem Anzünden von Laternen zu Ende.

Der letzte Tag der großen Feierlichkeiten fällt immer auf einen Tag mit Vollmond. Die Menschen in China finden: Jetzt ist die dunkle Jahreszeit vorbei. Und der Frühling kommt!

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.02.2019