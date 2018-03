Tiere brauchen mehr Verstecke

Anzeige

Der Hase, das Rebhuhn und der Fasan haben ein Problem: Sie finden nicht mehr so viele Verstecke. Früher habe es zum Beispiel am Rand von Wäldern und Feldern mehr Hecken und Nischen gegeben, sagt ein Jäger aus dem Bundesland Bayern. Heute seien es deutlich weniger.

Deshalb finden die Tiere oft nicht mehr genügend Deckung. Zum Beispiel, wenn etwa ein Bussard oder Habicht über ihnen kreist und sie fressen will.

Die Jäger in Bayern verschonen deshalb zurzeit die kleinen Tiere. Am Freitag trafen sich viele von ihnen in Veitshöchheim in Bayern, um sich auszutauschen. Sie überlegten unter anderem: Was muss passieren, damit sich Hase, Rebhuhn und Fasan wieder besser verstecken können? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, an Feldern kleine Hecken anzulegen.